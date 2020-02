Serie A – Lazio, operazione alla caviglia per Lulic: fuori più di un mese

NEWS LAZIO – Brutta notizia per Simone Inzaghi e per la sua Lazio. La compagine biancoceleste, in piena corsa per lo Scudetto con Juventus e Inter, infatti, dovrà fare a meno, per un bel po’, del suo capitano, l’esterno Senad Lulic.

Lulic, esterno sinistro bosniaco classe 1986, infatti, che nelle ultime settimane seguiva un programma differenziato di allenamento a Formello, dovrà operarsi alla caviglia sinistra per risolvere, definitivamente, i problemi che lo affliggono da un paio di mesi e che, negli ultimi giorni, lo costringono a muoversi con l’ausilio delle stampelle.

Lulic dovrebbe stare fermo dalle 4 alle 6 settimane. In Lazio-Inter, dunque, big match del prossimo weekend di campionato, giocherà lo spagnolo Jony al suo posto. Intanto, in vista di Milan-Juventus di domani sera, ha parlato il tecnico bianconero Maurizio Sarri: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

