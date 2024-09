Serie A, torna il Decreto Crescita dal 2025? La proposta di Forza Italia

La proroga del regime fiscale agevolato per sportivi e lavoratori che si trasferiscono in Italia ha superato il test di ammissibilità. Come riporta Calcio e Finanza, tra i 726 emendamenti esaminati, ne sono stati respinti 237, ma non quello sui benefici fiscali per gli sportivi. Oggi la commissione individuerà gli emendamenti principali per votare tra martedì e mercoledì prossimo.