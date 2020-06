Serie A, cambia l’algoritmo FIGC: i dettagli

NEWS MILAN – Cambia l’algoritmo che sarà utilizzato in Serie A in caso di nuovo stop causa coronavirus. La differenza sostanziale sarà che non verrà dato più peso ai gol realizzati e alla differenza reti, ma si conterà solo la media punti in casa e in trasferta. Lo ha ufficializzato la Figc al termine del Consiglio Federale odierno. I colleghi di calcioefinanza riferiscono questi 4 punti:

1) Ad ogni società partecipante al Campionato viene attribuito un punteggio finale determinato dalla somma dei seguenti tre addendi: (i) punti totali accumulati in classifica fino al momento della sospensione definitiva (PT); (ii) punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al momento della sospensione definitiva (MPc) per il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario (NPc); (iii) punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva (MPt) per il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario (NPt).

2) La proiezione del punteggio che determina l’ordine finale in classifica è pertanto individuata dalla formula:

PUNTEGGIO FINALE SOCIETÀ = PT + (MPc x NPc) + (MPt x NPt)

3) Nel caso in cui, una volta attribuite le diverse posizioni finali in classifica utilizzando i punteggi come sopra determinati, si dovessero registrare situazioni di parità di punteggio tra due o più squadre, l’ordine finale in classifica delle stesse viene determinato mediante la compilazione di una graduatoria (cd “classifica avulsa”) fra le squadre interessate.

4) Laddove la sospensione definitiva del Campionato avvenga nel corso dei play-off o dei play-out, il Consiglio Federale definirà l’esito del Campionato in base agli eventuali esiti definitivi già determinati dai play-off o dai play-out disputati e, per le eventuali residue posizioni che determinino promozioni o retrocessioni o l’attribuzione di altri titoli sportivi, in base alla classifica cristallizzatasi al termine della regular season applicando i criteri correttivi di cui ai punti che precedono, tenendo conto solo delle posizioni delle squadre ancora in lizza nei play-off o nei play-out.

E allora come cambierebbe la classifica della Serie A in caso di attuazione dell’algoritmo? Al momento è possibile prendere come riferimento quella attuale, l’ultima prima dello stop. Ma con il passare delle giornate, nel caso si ricominciasse, si prendere in considerazione quell’ultima.

La nuova classifica di Serie A 2019/2020 con l’applicazione dell’algoritmo sarebbe la seguente (foto in basso). Il Milan perderebbe 2 posizioni, scivolando al 9° posto e dunque fuori dalla zona Europa League. Per le prime sei posizioni non cambierebbe nulla, con Juventus campione, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League, Roma e Napoli in Europa League.

