Serie A, clima rovente al Via del Mare: fischi assordanti per Bastoni in Lecce-Inter

SERIE A

Serie A, clima rovente al Via del Mare: fischi assordanti per Bastoni in Lecce-Inter

Non intende placarsi la polemica legata alla simulazione di Alessandro Bastoni: il nerazzurro sommerso di fischi al Via Del Mare
Alessia Scataglini
Non intende placarsi la polemica legata alla simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus che ha portato all'espulsione del difensore francese Pierre Kalulu, ex calciatore del Milan dal 2024 al servizio della Vecchia Signora. E' da poco iniziata Lecce-Inter, match valido per la 26 esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026, ma a far parlare è stata l'accoglienza dei tifosi pugliesi nei confronti del difensore nerazzurro.

Serie A, Bastoni fischiato a Lecce

Alessandro Bastoni, come si poteva immaginare, è stato ampiamente contestato dai salentini: ogni volta che il numero 95 possiede palle, gli spalti del Via Del Mare lo bersagliano di fortissimi fischi. Riuscirà il calciatore nerazzurro a gestire la pressione di un clima cosi ostile?

Nonostante sia passata solamente una settimana, nessuno sembra aver dimenticato il brutto episodio avvenuto durante il derby d'Italia. Va anche ricordato che, tra meno di 2 settimane, a San Siro andrà in scena il Derby della Madonnina: si prospetta un ambiente di fuoco anche a San Siro!

