Non intende placarsi la polemica legata alla simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus che ha portato all'espulsione del difensore francese Pierre Kalulu, ex calciatore del Milan dal 2024 al servizio della Vecchia Signora. E' da poco iniziata Lecce-Inter, match valido per la 26 esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026, ma a far parlare è stata l'accoglienza dei tifosi pugliesi nei confronti del difensore nerazzurro.