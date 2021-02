Sergio Ramos si opera al menisco. Il Milan guarda interessato? / News

Sergio Ramos e il Milan, il retroscena

Brutte notizie per il Real Madrid, che dovrà fare a meno del suo capitano per i match di Champions League contro l’Atalanta. Sergio Ramos, infatti, è stato costretto ad un’operazione al menisco che comporterà uno stop non di breve durata. In Spagna parlano di possibile recupero in caso di passaggio ai Quarti di Finale nella competizione europea. Leo spagnolo, dunque, dovrà stare fuori dai giochi per diverse settimane in attesa della migliore condizione. Un infortunio che potrebbe interessare il Milan per vie traverse.

Nei giorni scorsi, infatti, il giornalista Paolo Condò ha raccontato un retroscena sull’influenza che Paolo Maldini potrebbe avere nei confronti del fuoriclasse. Dato il suo contratto in scadenza a giugno 2021, il direttore tecnico potrebbe provare un colpo che porterebbe il Milan ad avere nuovamente una linfa fortemente internazionale. Quindi, considerando questa ipotesi, il recupero al 100% di Sergio Ramos potrebbe giovare ai rossoneri in chiave futura. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>