Condò svela: “Sergio Ramos al Milan? Con Maldini…” | News

Sergio Ramos al Milan: l’idea di Condò

Il noto giornalista Paolo Condò, ha parlato di una possibile suggestione di calciomercato: Sergio Ramos al Milan. Il giornalista, intervenuto sul canale Youtube di Stefano Borghi, ha svelato questo piccolo retroscena di mercato.

"Un amico di Madrid mi ha detto che Sergio Ramos non resterà al Real nella prossima stagione. Se Paolo Maldini lo chiamasse di persona, lui ci penserebbe seriamente di andare a giocare nel Milan. Per lui sarebbe un grande onore giocare nel club rossonero. Ho girato questa informazione e la reazione da ambienti vicini ai dirigenti del Milan è che ci sono stati dei sondaggi esplorativo è stato fatto, ma le pretese sono assolutamente fuori mercato e quindi credo che Sergio Ramos andrà al PSG o in Inghilterra".