Clarence Seedorf debutta con una sconfitta sulla panchina del Corinthians. L'ex centrocampista del Milan, ingaggiato due settimane fa al posto di Fernando Diniz a sette anni dall'ultima volta in panchina, ha perso per 3-2 sul campo del Vasco da Gama nella 32ª giornata del Brasileirão. Una battuta d'arresto maturata nei minuti finali che lascia la squadra di San Paolo al diciassettesimo posto in classifica, in piena zona retrocessione.

Corinthians, Seedorf va ko all’esordio

Le parole di Seedorf nel post-partita

"Oggi, in alcuni momenti, avremmo potuto fare meglio alcune cose nella fase difensiva e sfruttare meglio le opportunità in attacco, ma questo vale per entrambe le squadre. Penso che il Corinthians abbia dimostrato la volontà di vincere e di crederci. Quando siamo entrati negli spogliatoi, la parola è stata questa: "Non è finita qui". Conosciamo la nostra forza, ora giocheremo in casa e stiamo già pensando alla prossima partita; questa è già passata. Purtroppo non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma fa parte del percorso".

La situazione del Corinthians in classifica a cinque turni dal termine

Allo Stadio ‘São Januário’ di Rio de Janeiro sono i padroni di casa a sbloccare il punteggio al 35' con il terzino destro. Nella ripresa ilreagisce e ribalta la gara in sette minuti: al 50'di testa su cross di Breno Bidon per l'1-1 e al 57'firma il sorpasso su assist di Fabrizio Angileri. Il finale premia però il, spinto dalla prestazione del subentrato: l'esterno colombiano firma il pareggio all'88' con un destro dal limite e al 90' offre al'assist per il definitivo 3-2 in contropiede.Nel corso dellatenutasi al termine della sfida,ha analizzato così la prestazione e la risposta caratteriale del gruppo:Il ko di Rio de Janeiro complica il cammino del ‘Timão’ nel campionato nazionale. Ilresta fermo a quotaquando mancano cinque giornate al termine del torneo. La squadra di San Paolo non conquista i tre punti dal 9 agosto scorso, data del successo per 0-2 sul campo del Red Bull Bragantino,