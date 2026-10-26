Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, debutta alla guida del Corinthians con una sconfitta contro il Vasco da Gama e analizza la situazione del club
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Clarence Seedorf debutta con una sconfitta sulla panchina del Corinthians. L'ex centrocampista del Milan, ingaggiato due settimane fa al posto di Fernando Diniz a sette anni dall'ultima volta in panchina, ha perso per 3-2 sul campo del Vasco da Gama nella 32ª giornata del Brasileirão. Una battuta d'arresto maturata nei minuti finali che lascia la squadra di San Paolo al diciassettesimo posto in classifica, in piena zona retrocessione.
Corinthians, Seedorf va ko all’esordioAllo Stadio ‘São Januário’ di Rio de Janeiro sono i padroni di casa a sbloccare il punteggio al 35' con il terzino destro Puma Rodriguez. Nella ripresa il Corinthians reagisce e ribalta la gara in sette minuti: al 50' Gustavo Henrique di testa su cross di Breno Bidon per l'1-1 e al 57' Matheus Bidu firma il sorpasso su assist di Fabrizio Angileri. Il finale premia però il Vasco da Gama, spinto dalla prestazione del subentrato Marino Hinestroza: l'esterno colombiano firma il pareggio all'88' con un destro dal limite e al 90' offre a David l'assist per il definitivo 3-2 in contropiede.
Le parole di Seedorf nel post-partitaNel corso della conferenza stampa tenutasi al termine della sfida, Seedorf ha analizzato così la prestazione e la risposta caratteriale del gruppo:
"Oggi, in alcuni momenti, avremmo potuto fare meglio alcune cose nella fase difensiva e sfruttare meglio le opportunità in attacco, ma questo vale per entrambe le squadre. Penso che il Corinthians abbia dimostrato la volontà di vincere e di crederci. Quando siamo entrati negli spogliatoi, la parola è stata questa: "Non è finita qui". Conosciamo la nostra forza, ora giocheremo in casa e stiamo già pensando alla prossima partita; questa è già passata. Purtroppo non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma fa parte del percorso".
La situazione del Corinthians in classifica a cinque turni dal termineIl ko di Rio de Janeiro complica il cammino del ‘Timão’ nel campionato nazionale. Il Corinthians resta fermo a quota 33 punti in 32 partite, a due lunghezze dalla zona salvezza quando mancano cinque giornate al termine del torneo. La squadra di San Paolo non conquista i tre punti dal 9 agosto scorso, data del successo per 0-2 sul campo del Red Bull Bragantino, allungando a dieci la serie di gare consecutive senza vittorie.
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