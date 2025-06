Scommesse clandestine: confermato l’obbligo di domicilio, calciatori verso la multa

Gli arresti domiciliari sono stati confermati anche per gli amministratori di Elysium Group, una gioielleria milanese che avrebbe messo a disposizione i propri conti correnti per il riciclaggio. In particolare, per Antonio Scinocca e Antonino Parise (legale rappresentante e socio) e per Andrea Piccini (ex socio). Questi ultimi avrebbero simulato la vendita di orologi di lusso, talvolta con emissione di fatture fasulle, per giustificare i bonifici ricevuti sui conti.