Schalke 04, il club comunica che Rangnick non tornerà in società | News

Rangnick non tornerà allo Schalke 04

Attraverso un comunicato apparso sul sito del club, lo Schalke 04 non ha intenzione di far ritornare in società Ralf Rangnick. Questo è quanto riporta il tabloid tedesco ‘Bild’. Lo stesso Rangnick, accostato nei mesi scorsi al Milan come possibile successore di Pioli, ha già allenato i ‘minatori’ in passato ma in questo caso il suo ruolo sarebbe stato quello di direttore sportivo. La squadra tedesca, all’ultimo posto in campionato, ha deciso di virare su Markus Krösche, attuale d.t. del Lipsia. Domani si affronteranno Milan e Napoli: la probabile formazione dei rossoneri.