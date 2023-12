Stadio Milan: il TAR rinvia il giudizio sul vincolo di San Siro | News

Dovesse arrivare la conferma del vincolo, sarebbe la pietra tombale sul progetto del nuovo San Siro: Milan e Inter sarebbero impossibilitate ad abbattere lo stadio e hanno sempre escluso una ristrutturazione dell'attuale impianto. Se invece il TAR dovesse cancellare il vincolo, l'ipotesi di costruire un nuovo stadio a San Siro, condiviso tra Milan e Inter, tornerebbe in auge, anche se in pole position - in casa Milan - resta San Donato Milanese per uno stadio in solitaria, l'idea che più piace - a quanto ci risulta - a Gerry Cardinale. LEGGI ANCHE: Clicca qui per scoprire la coppia di assi che vuole acquistare il Milan >>>