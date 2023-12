Calciomercato – Centrocampista e attaccante, Milan su una coppia di assi

Partiamo con una premessa. Per capire gli sviluppi che prenderà la sessione invernale di calciomercato del Milan tanto, se non quasi tutto, dipenderà dall'esito della trasferta di questa sera in Champions League in casa del Newcastle. Nel caso in cui il Diavolo perdesse ed uscisse dall'Europa in via definitiva, con soltanto un impegno a settimana al quale ottemperare, anche le mosse di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada ne uscirebbero - in parte - ridimensionate. Ma con un Milan ancora impegnato in campo internazionale, che sia Champions o in Europa League, il club metterebbe in atto la sua strategia di rafforzamento nel nuovo anno.