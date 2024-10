San Siro, Sala: “Cedere lo stadio per finanziare il Piano Casa a Milano”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrerà nei prossimi giorni Inter e Milan per discutere della cessione dello stadio Meazza. Ma anche delle aree limitrofe, in attesa della valutazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Come riporta Il Corriere della Sera, i proventi della vendita saranno destinati al Piano Casa del Comune. Sala ha confermato: "Mi piacerebbe molto poter utilizzare i fondi derivanti dalla cessione di San Siro per finanziare il Piano Casa".