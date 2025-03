San Siro, ecco il bando per l’acquisto dello stadio: Milan e Inter …

Il Comune di Milano ha pubblicato poco fa il bando per l'acquisto dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, casa di Inter e Milan. L'obiettivo, si legge, è quello di "costituire un gruppo di lavoro interdirezionale. E di avviare la Conferenza dei servizi per valutare gli aspetti tecnici della proposta. E verificarne la coerenza con la Delibera di Giunta del gennaio 2023, approvata in seguito all’ordine del giorno del Consiglio comunale di dicembre 2022 e agli esiti del dibattito pubblico". Dopo di che si pubblicherà per almeno 30 giorni un avviso di "sollecitazione di eventuali manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare dell’ambito Grande Funzione Urbana San Siro, comprensivo dello stadio Meazza".