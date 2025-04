San Siro: bando al Capolinea, e ora? Milan ed Inter attendono ma…

Oggi si chiude il bando pubblico fatto dal Comune di Milano per raccogliere manifestazioni d'interesse sull'acquisto di San Siro: e ora?

Oggi, mercoledì 30 aprile, alle 23.59, si chiude ufficialmente il bando pubblico indetto dal Comune di Milano per raccogliere manifestazioni d'interesse sull'acquisto dello stadio San Siro e delle aree circostanti. Questa mossa, avviata il 24 marzo, mirava a sondare il terreno per eventuali offerte alternative a quelle già presentate da Inter e Milan per la riqualificazione del Meazza o la costruzione di un nuovo impianto nelle vicinanze, con annessa riqualificazione urbana.