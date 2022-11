Ronaldo, gelo nel ritiro del Portogallo: Bruno Fernandes lo saluta a stento (VIDEO)

Hanno fatto il giro del mondo le dichiarazioni rilasciate da Cristiano Ronaldo al 'Sun'. L'attaccante portoghese del Manchester United , dopo mesi di panchine e sofferenza, ha svuotato il sacco e ha parlato del suo brutto rapporto che c'è oggi tra lui e il club inglese. Dichiarazioni al veleno nei confronti del suo allenatore, Erik Ten Hag , che non punta sul campione di Funchal e ha anche rivelato come non ci sia un buon rapporto anche con alcuni suoi compagni di squadra.

Come si può vedere nel video qui in basso, pare ci sia un forte distacco tra i due calciatori nonostante la stretta di mano. Un distacco notevole soprattutto in Bruno Fernandes, il quale ha anche rivolto qualcosa a Cristiano Ronaldo. Non si respira sicuramente un clima sereno al Manchester United, ma le dichiarazioni di CR7 potrebbero avere avuto una ripercussione negativa anche nello spogliatoio del Portogallo. Sarebbe un male, in quanto non è un mistero che l'ambizione dell'ex Juventus sia quella di vincere il Mondiale. A 37 anni, molto probabilmente, questa sarà la sua ultima occasione per poter realizzare il grande sogno.