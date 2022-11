Ronaldo vuota il sacco: “Mi sento tradito dal Manchester United” | News

Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua brutta stagione attualmente in corso

Enrico Ianuario

Intervistato dal 'The Sun', Cristiano Ronaldo, dopo mesi di silenzio, ha parlato della sua deludente stagione in corso con il Manchester United. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla situazione: "Hanno cercato di farmi andare via, facendomi passare per la pecora nera. Mi sento tradito dal Manchester United".

Su Ten Hag: "Non lo rispetto, non posso farlo con chi non mi rispetta".

Su Rangnick: "Lui era un direttore sportivo, preso per fare l'allenatore. Non so come sia possibile che un club come il Manchester United prenda una decisione del genere. Come pensi di essere il capo dello United se non sei nemmeno un allenatore? Io non sapevo nemmeno chi fosse".

Sul Manchester United: "Non sono sulla buona strada. Qualcosa non ci fa essere ai livelli del City, del Liverpool o dell'Arsenal. Io amo la squadra e ho dalla mia parte i tifosi, ma decide la società. Come disse Picasso "bisogna distruggere per ricostruire". Io ho scelto di tornare seguendo il mio cuore. Non è cambiato nulla, non si sono evoluti. Nemmeno le strutture sono cambiate. Ho trovato le stesse cose di quando ero ventenne".

Sul futuro: "Ora voglio vincere il Mondiale con il Portogallo". Mercato Milan, 30 milioni per un bomber a gennaio! Le ultime news >>>