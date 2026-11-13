Si avvicina sempre di più il ritorno di Ronaldinho a undici anni dall'ultima volta. L'ex calciatore del Milan, alla veneranda età di 46 anni, si prepara a scendere nuovamente in campo domenica 15 novembre nel derby tra Ravenna e Forlì.

Milan, tutto pronto per Ronaldinho

Il brasiliano è arrivato alle ore 15 di oggi all'aeroporto di Forlì e si è spostato a, dove soggiornerà nei giorni a seguire. Nel pomeriggio è prevista una seduta di allenamento personalizzata, mentre nella giornata di sabato, vigilia della partita,si unirà ai suoi compagni di squadra presso lo stadio Benelli.

L'appuntamento più atteso, però, è previsto per domenica 15 alle 17.30, quando l'ex rossonero scenderà in campo nel derby di Serie C. A riferire come verrà utilizzato l'ex calciatore brasiliano è stato direttamente l'allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini, che ai microfoni di Sky ha voluto dichiarare:

«Entrerà nel secondo tempo e si metterà lì davanti».

Un ritorno molto speciale per i tifosi del Milan, che del Gaucho ne ricordano le giocate e i gol realizzati durante la sua esperienza a San Siro, avvenuta dal 2008 al 2011. Dopo aver incantato tutto il mondo rossonero, Ronaldinho si prepara a regalare a tutti gli appassionati un'altra giornata molto particolare.