Tutto pronto per l'ex calciatore del Milan Ronaldinho: ecco quando scenderà in campo il Gaucho

Alessia Scataglini
- Milano
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Si avvicina sempre di più il ritorno di Ronaldinho a undici anni dall'ultima volta. L'ex calciatore del Milan, alla veneranda età di 46 anni, si prepara a scendere nuovamente in campo domenica 15 novembre nel derby tra Ravenna e Forlì.

Milan, tutto pronto per Ronaldinho

Il brasiliano è arrivato alle ore 15 di oggi all'aeroporto di Forlì e si è spostato a Milano Marittima, dove soggiornerà nei giorni a seguire. Nel pomeriggio è prevista una seduta di allenamento personalizzata, mentre nella giornata di sabato, vigilia della partita, Ronaldinho si unirà ai suoi compagni di squadra presso lo stadio Benelli.
Ronaldinho

L'appuntamento più atteso, però, è previsto per domenica 15 alle 17.30, quando l'ex rossonero scenderà in campo nel derby di Serie C. A riferire come verrà utilizzato l'ex calciatore brasiliano è stato direttamente l'allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini, che ai microfoni di Sky ha voluto dichiarare:

«Entrerà nel secondo tempo e si metterà lì davanti».

Un ritorno molto speciale per i tifosi del Milan, che del Gaucho ne ricordano le giocate e i gol realizzati durante la sua esperienza a San Siro, avvenuta dal 2008 al 2011. Dopo aver incantato tutto il mondo rossonero, Ronaldinho si prepara a regalare a tutti gli appassionati un'altra giornata molto particolare.

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