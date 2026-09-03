Dopo mesi vissuti sul filo del rasoio, Fikayo Tomori e il Milan tornano finalmente a vedere del sereno. Una svolta arrivata proprio sul gong della fine della sessione estiva di calciomercato. Nel corso di un intervento sul suo anale YouTube, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha voluto commentare il cambio di rotta intrapreso da società e allenatore nei confronti dell'inglese.

Milan, Romano e Moretto sul caso Tomori

"Il giocatore è stato in uscita per tutto il mercato estivo, praticamente da giugno fino all'arrivo di Ruben Amorim in avanti. Questa mattina è arrivata la conferma definitiva di quanto abbiamo raccontato alla fine dell'ultimo giorno di mercato. Abbiamo rivisto Tomori in allenamento: una stretta di mano con Amorim, sorrisi... Insomma, sembra tornato il sereno tra il difensore e il Milan, ma è una diretta conseguenza di questo mercato".

Quella di Romano, però, non è stata l'unica voce a palare del caso Tomori. A dire la sua è stato anche il collega Matteo Moretto. L'esperto di mercato si è voluto soffermare sul lato contrattuale del calcaitore: nonostante sia tornato in rosa, il difensore inglese ha un contratto in scadenza nel 2027 e, dopo tutte le vicissitudini passate, sembra un po' difficile pronosticare un'eventuale rinnovo di contratto.

"E' vero che Tomori rientra a disposizione del Milan e torna a essere un calciatore focalizzato al 100% sugli impegni ufficiali rossoneri, però ha un contratto in scadenza nel 2027. Credo sia difficile pronosticare un possibile rinnovo dopo tutte le vicissitudini di questo finale di mercato. Intanto, la notizia è che un giocatore che ha fatto la storia recente del Milan, vincendo uno Scudetto e collezionando tante presenze con la maglia rossonera, torna a disposizione del club