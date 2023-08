Roma, buone notizie per Mourinho: le condizioni di Zalewski verso il Milan

In casa Roma può sorridere José Mourinho. Ecco le condizioni di Nicola Zalewski in vista del match contro il Milan

Nella giornata di venerdì 1 settembre, alle ore 20:45, andrà in scena una sfida molto importante, nonostante il campionato sia giunto appena al 3° turno. La Roma di José Mourinho, infatti, dopo aver raccolto un solo punto in due match, si troverà di fronte il Milan a punteggio pieno. In quello che si preannuncia già ora un incontro spettacolare.