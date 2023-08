Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Taremi non ha chiesto la cessione”

Secondo quanto riferiscono dal Portogallo Mehdi Taremi non avrebbe mai chiesto al Porto la cessione per approdare al Milan

Nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci in merito ad un possibile sprint del Milan per arrivare al tanto atteso innesto in attacco. Il prescelto sarebbe l'iraniano Mehdi Taremi , già seguito in passato e poi lasciato da parte a causa del vincolo sugli extra-comunitari. Ora che la normativa è cambiata, però, il Diavolo avrebbe deciso di puntare proprio sul centravanti del Porto per rinforzare il reparto avanzato.

Novità in merito alla questione giungono da Pedro Sepúlveda. Il giornalista portoghese, sul proprio profilo 'Twitter', ha riferito come Mehdi Taremi non abbia mai comunicato al Porto di essere ceduto, anzi sarebbe totalmente concentrato sul club lusitano. Non solo, perché sembrerebbe che l'iraniano non abbia nemmeno avuto alcun contatto con il Milan.