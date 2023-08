Di Marzio: “Saelemaekers al Bologna: possibile chiusura in giornata”

Alexis Saelemaekers è ad un passo dal lasciare il Milan per il Bologna. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio 'Sky Sport'. Le ultime news

Saelemaekers, infatti, ha dato l'ok al trasferimento alla corte di Motta e, secondo Di Marzio, già in giornata è possibile la chiusura dell'affare. Il numero 56 rossonero non rientra più nel progetto tecnico di Stefano Pioli al Milan e, pertanto, cercherà nuova linfa sempre in Serie A, ma con la maglia dei felsinei.