Calciomercato Milan – Schira: “Trattativa per Saelemaekers al Bologna”

Alexis Saelemaekers può lasciare il Milan per il Bologna in questi ultimi giorni di calciomercato. Ecco il punto della situazione sul belga

Alexis Saelemaekers , classe 1999 , esterno belga arrivato al Milan nel gennaio 2020 e costato, in totale, ai rossoneri 7,65 milioni di euro tra iniziale periodo di prestito ( 3,25 milioni di euro) e successivo riscatto esercitato ( 4,4 milioni di euro), può lasciare i rossoneri negli ultimi giorni di questa sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan: Saelemaekers verso il Bologna

Sul numero 56 del Diavolo, che non rientra più nel progetto tecnico di mister Stefano Pioli (messo fuori squadra già durante le amichevoli estive e, quindi, non convocato per le due sfide di Serie A contro Bologna e Torino), hanno chiesto informazioni molte squadre.