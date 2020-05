Ripartenza campionato, ecco com’è andato l’incontro FIGC-CTS

ULTIME NEWS – Ancora dubbi e incertezze circa la ripartenza dei campionati. Ma in giornata c’è stato un incontro tra il Presidente FIGC Gabriele Gravina e il Comitato Tecnico-Scientifico. Pare che escano notizie positive circa la ripartenza dei campionati, non solo Serie A, ma anche Serie B e Serie C. Almeno questo è quanto emerge dai colleghi di Tmw.

Attesi nelle giornata di domani ulteriori chiarimenti e dettagli circa questa situazione. Tutto, comunque, dipenderà dall’evoluzione della situazione legata all’emergenza coronavirus. I contagi tra i calciatori sono ancora tanti, e preoccupano. Di questo e del protocollo per la ripartenza dei campionati, ha parlato la sottosegretaria del Ministro della Salute >>>