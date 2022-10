RedBird investe nel cinema: finanziati 400 milioni per Skydance Media (getty images)

RedBird non investe solo nel mondo dello sport. Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', l'azienda di Gerry Cardinale figura tra gli investitori che avrebbero fornito 400 milioni di dollari a Skydance Media, società di produzione cinematografica di Hollywood. Proprio alcuni anni fa, lo stesso Cardinale era tra gli azionisti della Skydance che adesso ha raggiunto un valore complessivo di oltre 4 miliardi di dollari. La società adesso è pronta a finanziare nuove iniziative nel settore dello sport e dell'intrattenimento, in un momento particolare nel corso del quale le capitalizzazioni di mercato di alcuni grandi media come Netflix, Warner Bros e Disney hanno registrato dei cali notevoli.