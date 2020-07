Rebic: “Al Milan primi mesi difficili, ora siamo sulla strada giusta”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra rossonera. Ecco cosa ha detto Rebic

“Negli ultimi anni è cambiata più volte la proprietà, sono cambiati gli allenatori… La squadra ha fatto fatica. I primi tre-quattro mesi di questa stagione erano iniziati male come al solito, adesso però abbiamo preso la strada giusta e dobbiamo continuare, perché abbiamo qualità – dice Rebic -, Tutti i giocatori che sono qui hanno fatto benissimo dove giocavano prima, avevano solo bisogno di un po’ di pace, di fiducia. Da gennaio giochiamo molto meglio di prima, ci conosciamo di più. Oggi so come di muove Castillejo, come mi da la palla Bennacer… Io conosco meglio i miei compagni e loro conoscono meglio me. E in dieci giorni abbiamo battuto Roma, Lazio e Juve”. REBIC HA ESALTATO ANCHE JOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>