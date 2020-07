Calciomercato Milan – Rebic: “Jovic? E’ forte davvero”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ante Rebic, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Luka Jovic, obiettivo di mercato del club rossonero e di Ralf Rangnick.

"Se Jovic è da Milan? Non posso dirlo, non ha ancora firmato. Ma non è per caso se è andato al Real Madrid. Le cose non gli sono andate bene perché ha avuto troppi infortuni, non so poi cosa sia successo nella sua testa e adesso lì hanno un'immagine di lui che non è quella reale. Jovic deve concentrarsi solo sul calcio, perché è forte davvero".