Verso Milan-Bologna, la probabile formazione rossonera: torna Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vigilia di Milan-Bologna per Stefano Pioli, che sembra aver scelto l’undici che scenderà in campo a San Siro alle ore 21:45. Nessun cambio in difesa, con una quartetto che è diventato ormai insostituibile: a destra Andrea Conti, centrali Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, Theo Hernandez a sinistra. Stesso discorso per il centrocampo, con il duo formato da Ismael Bennacer e Franck Kessie.

Cambia qualcosa per quanto riguarda i trequartisti: sulla destra torna Alexis Saelemaekers dalla squalifica e prenderà il posto di uno spento Rafael Leao, al centro Hakan Calhanoglu e a sinistra ritorna Ante Rebic dal primo minuto. Di punta ancora una volta Zlatan Ibrahimovic. Ecco l’undici completo:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

