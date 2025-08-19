Pianeta Milan
Real Madrid, caos Mastantuono. Il precedente di Estupinan, ora al Milan

Pervis Estupinan AC Milan amichevole Perth Glory-Milan 0-9
In Spagna, al Real Madrid, è scoppiato il caso dell'iscrizione di Mastantuono. Una situazione analoga a quella di Estupinan, ora al Milan
Stasera alle 21:00 al Santiago Bernabeu andrà in scena Real Madrid-Osasuna, prima giornata di Liga. In Spagna è scoppiato un caos relativo al possibile schieramento di Franco Mastantuono con il Real. L'argentino - acquistato quest'estate dal River Plate - dovrebbe scendere in campo con la maglia numero 30. Dove sta il problema? Di seguito, il punto della situazione.

La regola delle iscrizioni e il caso Estupinan

In Liga esiste una regola per la quale possono essere iscritti nella prima squadra di ciascun club 25 giocatori al massimo. I numeri di maglia assegnati vanno di conseguenza dall'1 al 25. Mastantuono, invece, giocherà con il numero 30. Questo perché è stato iscritto come appartenente alla squadra riserve, che può essere impiegato anche tra i 'grandi', in quanto minore di 23 anni. I 'Blancos' sono così stati accusati di aver eluso la regola relativa al tesseramento dei giocatori, potendo disporre di più di 25 giocatori per il campionato.

Tuttavia, l'Osasuna - avversaria del Real - non sporgerà denuncia. Perché? Ecco che entra in gioco Estupinan, il nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto riporta Marca, l'Osasuna aveva fatto la stessa cosa del Real Madrid 6 anni fa. In quell'occasione, il club navarro aveva appena preso in prestito dal Watford Estupinan. Visto che al tempo il terzino ecuadoregno aveva meno di 23 anni, era stato tesserato nella squadra riserve nonostante fosse stato ingaggiato per la prima squadra. Questo per far sì che la sua registrazione pesasse di meno sul tetto salariale della società.

Esattamente come Mastantuono, Estupinan indossò allora il numero 30, essendo considerato un giocatore della squadra riserve. Il terzino attualmente al Milan, in verità, non fece neanche una presenza con la seconda squadra. Anzi, durante la stagione 2019/20 collezionò 36 partite, 32 delle quali da titolare.

