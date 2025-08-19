Real Madrid, caos Mastantuono. Il precedente di Estupinan, ora al Milan

Tuttavia, l'Osasuna - avversaria del Real - non sporgerà denuncia. Perché? Ecco che entra in gioco Estupinan, il nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto riporta Marca, l'Osasuna aveva fatto la stessa cosa del Real Madrid 6 anni fa. In quell'occasione, il club navarro aveva appena preso in prestito dal Watford Estupinan. Visto che al tempo il terzino ecuadoregno aveva meno di 23 anni, era stato tesserato nella squadra riserve nonostante fosse stato ingaggiato per la prima squadra. Questo per far sì che la sua registrazione pesasse di meno sul tetto salariale della società.
Esattamente come Mastantuono, Estupinan indossò allora il numero 30, essendo considerato un giocatore della squadra riserve. Il terzino attualmente al Milan, in verità, non fece neanche una presenza con la seconda squadra. Anzi, durante la stagione 2019/20 collezionò 36 partite, 32 delle quali da titolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA