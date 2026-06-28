Dopo un mese di stallo e immobilismo societario, il mondo Milan ha subito una brusca e violenta accelerata. Il Milan, infatti, ha deciso di effettuare il primo colpo sul mercato, ma anche un secondo colpo in dirigenza: il primo riguarda proprio Gonçalo Ramos, mentre il secondo Massimo Calvelli.

Milan, l'era Amorim si accende

La nuova era ha preso ufficialmente il via con la nomina ci Calvelli nel ruolo di nuovo CEO rossonero. Ma la vera bomba è arrivata da Parigi: ilha chiuso per, attaccante del PSG. Operazione da ben 75 milioni di euro più bonus, che proietta il centravanti al centro del progetto rossonero.

L'arrivo dell'ex Benfica non è un caso isolato. Come vi abbiamo riferito questa mattina, Gerry Cardinale e l'allenatore rossonero (con anche il resto della dirigenza) hanno avuto un vertice di ben 4 ore a Lisbona per pianificare il mercato, stringendo un rapporto molto forte con Jorge Mendes, super agente sportivo.

A commentare questi giorni frenetici ci ha pensato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che ha analizzato il cambio di strategia della dirigenza rossonera:

"Sta nascendo un Milan portoghese. Cardinale ha deciso di affidarsi completamente a Mendes e Amorim. Una scelta istintiva, più che ragionata. Nessuno può predire oggi come finirà. Ma se davvero ci saranno investimenti sul mercato (più spese che incassi) almeno è un buon inizio"

Come cambia il Milan?

L'investimento da 75 milioni è il passo decisivo che serviva ai rossoneri. Attorno all'ormai ex PSG, graviterà l'intera squadra. Ramos, infatti, è il calciatore perfetto per Amorim: ha una forte attitudine al pressing feroce e la capacità di ripulire i palloni per gli inserimenti degli esterni.

Una 'scommesssa' da quasi 80 milioni di euro. Il calciatore ha già sostenuto le visite mediche di rito negli Stati Uniti e, dopo il Mondiale, sbarcherà a Milanello per iniziare la sua nuova avventura con il Milan.