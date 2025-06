Ravezzani: “Il mercato del Milan può piacere o meno. Però …”

"Il mercato Milan può piacere o meno. Ma va riconosciuto che Cardinale e Furlani dopo aver sbagliato tutto da Maldini in poi, si sono finalmente affidati a un uomo di mercato e un allenatore esperto. Non è poco. Ora non resta che aspettare i risultati. Peggio di prima non andrà." Commenta così su X il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani.