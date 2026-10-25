La sconfitta dei rossoneri contro il Bournemouth in Europa League continua ad alzare molte polemiche. Il pesante 3-0 subito dal diavolo ha alimentato le critiche nei confronti di Rúben Amorim, finito nuovamente al centro dei riflettori per la prestazione offerta in campo dai suoi uomini.

Milan, la critica di Ravezzani

A commentare il periodo del Milan è stato anchedirettore di Telelombardia, che sul proprio canale YouTube ha voluto commentare la prova del diavolo, soffermandosi sulle dichiarazioni fatte dall'allenatore portoghese e sulle difficoltà emerse in campo.

Secondo Ravezzani, le parole di Amorim nelle ultime settimane non sarebbero più in linea con quanto dimostrato dal Milan sul terreno di gioco: il giornalista infatti ha contestato le parole di Amorim di alcune settimane fa, che faceva riferimento ad una squadra dominante, evidenziando invece il divario tra le dichiarazioni e le prestazioni dei suoi uomini:

“Amorim non può più prendere in giro sé stesso e i milanisti. Ha continuato a parlare di un Milan dominante, e invece in questa partita di Europa League la squadra è stata disintegrata, toccando forse il record più umiliante della sua storia: aver disputato un'intera partita senza effettuare neanche un tiro in porta".

La sconfitta contro gli inglesi perciò riaccende dei dubbi sul percorso dei rossoneri. Al di là del risultato, a preoccupare proprio l'incapacità della squadra di imporre il proprio gioco contro avversari con un ritmo più intenso. Un campanello d'allarme da sistemare, con Amorim che è chiamato a trovare rapidamente delle soluzioni per trovare una quadra definitiva.