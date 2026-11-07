Pellegatti: "Basta mediocrità". Le critiche di Costacurta, lo sfogo di Amorim e un rischio per il Milan

Il Milan scenderà in campo domani contro il Genoa, ma si porta avanti ancora gli strascichi di un inizio pessimo in Europa League. Lo sfogo di Carlo Pellegatti e Alessandro Costacurta sulla mentalità della squadra. Il Milan rischia di perdere 100 milioni di euro. Mentre Amorim e Cardinale hanno reagito così. PianetaMilan ha analizzato per voi le notizie più interessanti della mattinata sul mondo rossonero.

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Milan, Pellegatti: "Ci stiamo accontentando della mediocrità"

"Non posso sentire che il Milan snobbi una competizione europea, non l'ho mai sentito. Intervenga Amorim, la dirigenza, è contro la natura del Milan. Non vinciamo in Europa dal 2007. Stiamo perdendo la dimensione e ci stiamo accontentando della mediocrità: è il Milan in questo senso irriconoscibile, non posso sopportare questa situazione. Deve intervenire Cardinale e dire chiaro che il Milan deve impegnarsi in Europa, perché il blasone dei rossoneri è quello europeo".

Il Milan deve ripartire dopo la brutta sconfitta in Europa League. Il giornalista Carlo Pellegatti si è sfogato su "YouTube" proprio riguardo l'atteggiamento della squadra in Europa:

Il Diavolo ha ancora tutto nelle sue mani per quanto riguarda l'Europa League, almeno per i playoff: mancano quattro partite al termine della prima fase e i rossoneri dovrebbero conquistare più o meno 6/7 punti per entrare nelle prime 24. Discorso diverso per la top 8: il Milan dovrebbe vincere tutte le gare restanti e poi sperare.

Costacurta critica l'atteggiamento del Milan

"Avere la stessa intensità avuta contro l’Inter sarebbe stato difficile. Ma la differenza tra una squadra che vince e una che non lo fa, alla fine, è tutta lì. Succede che dopo quattro giorni da un’impresa come il 3-1 all’Inter c’è chi pensa di essere diventato forte, ed è un errore grave. Pensi di aver già raggiunto una posizione importante, e si rivela fatale. Pensi di poter fare le cose con semplicità, di riuscire sempre e comunque, ed è un errore che non puoi permetterti".

Una sconfitta quella contro il Ferencváros inaspettata vista la bella vittoria del Milan nel derby contro l'Inter pochi giorni prima. L'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ne ha parlato nella sua intervista a "La Gazzetta dello Sport":

E ancora:

"Se hai la possibilità di giocare in una squadra come il Milan e non trovi dentro di te voglia e determinazione di affrontare ogni sfida come fosse un derby, devi rimanere a casa. O semplicemente in panchina".

Il parere di Costacurta è assolutamente condivisibile: non si tratta di turnover o qualità dei calciatori, ma di un atteggiamento e di una mentalità sbagliata da parte di tutto il Milan. Il percorso europeo è ancora recuperabile, ma il Diavolo deve scendere in campo in un altro modo.

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100 milioni a rischio per il Milan

Dall'analisi de "La Gazzetta dello Sport" il Milan rischia di buttare potenzialmente: 40 dall'Europa League (in caso di arrivo nella finale della competizione) e minimo 60 milioni se il club non dovesse conquistare un posto per la Champions League 2027/28 (che senza troppe difficoltà però potrebbero crescere rapidamente a 70-80 milioni).

Al di là della bruttissima prestazione in Europa League, i rossoneri possono ancora conquistare gli obiettivi stagionali: la squadra rossonera è quinta in Serie A con la zona Champions a portata e un campionato ancora lunghissimo. Mentre in Europa League i playoff sono ancora ampiamente alla portata del club rossonero. Come detto più volte serve assolutamente cambiare atteggiamento.

Sfogo di Amorim e un Cardinale scosso

Come scrivel'allenatore rossonero ha ribadito alla squadra in privato che questa partita è inaccettabile per via dell'approccio e della mentalità e poi ha voluto guardare tutti i calciatori per capire i motivi di tale prestazione.

Ulteriori dettagli arrivano da "Tuttosport": secondo il quotidiano sia Amorim sia Cardinale non avrebbero gradito la prestazione contro il Ferencváros. Il tecnico a fine gara si sarebbe sfogato con la squadra ribadendo a tutti le loro responsabilità. Amorim si aspetta una reazione, così come Cardinale, secondo il quotidiano scosso dal vedere una prestazione del genere dopo un derby esaltante.

La partita contro il Genoa ora è fondamentale per il Milan: non solo per la classifica e per la lotta (già molto serrata) per la zona Champions League, ma soprattutto per il fattore mentale. Chiudere con un risultato positivo prima della sosta rasserenerebbe tutto l'ambiente e renderebbe più facile il lavoro di Amorim.