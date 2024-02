Ranking UEFA – Il Milan risale in classifica e l’Italia ringrazia

Il Milan supera il turno di Europa League e guadagna punti nel Ranking Uefa per club. Novità anche per quanto riguarda le Nazioni

Il Milan stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League, nonostante la sconfitta subita in casa del Rennes nella gara di ritorno dei playoff della competizione. Forte del 3-0 dell'andata tra le mura amiche di San Siro, il 3-2 a favore dei francesi non incide sul cammino dei rossoneri che superano il turno e si preparano ad affrontare lo Slavia Praga.