L'esperto giuridico Felice Raimondo si è così espresso su Twitter riguardo la possibile modifica richiesta alla FIGC per rendere comunitari i calciatori provenienti dal Regno Unito: "La modifica potrebbe impattare già in questo mercato. Perché solitamente la FIGC pubblica il comunicato che regola il tesseramento dei giocatori extra UE (per la stagione corrente) a inizio agosto. E quindi le tempistiche si prospettano le stesse. Il Milan recupererebbe uno slot".