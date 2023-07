Calciomercato Milan – Mbappé: il punto della situazione | PM

Questa sessione di calciomercato è pronta a essere infiammata dalla situazione di Kylian Mbappè , francese classe 1998, che lascerà il PSG con ogni probabilità e, secondo alcuni, potrebbe essere anche nel mirino del Milan, squadra che lui ha sempre detto di tifare. Le sue parole di qualche mese fa sono chiare: in Italia solo ed esclusivamente per i colori rossoneri. Tuttavia, secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it , al momento non c'è praticamente nulla di concreto. È vero che il PSG sarebbe disposto a cederlo in prestito, ma l'ostacolo enorme è l'ingaggio. I parigini dovrebbero necessariamente pagare gran parte del suo stipendio. Quindi i rossoneri sono informati, ma l'operazione è quasi impossibile.

Inoltre, dall'Arabia è arrivata un'offerta stratosferica: 300 milioni. Lo renderebbero il giocatore più costoso della storia. Si dice che in caso andasse via in prestito ci sarebbe un'italiana. Vi abbiamo già detto del Milan, ma si vocifera che invece più concreto possa essere per l'Inter, disposta a spendere di più di ingaggio. Ma ricordiamo le parole di Mbappé sull'ipotesi italiana...