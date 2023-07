Calciomercato Milan – Fase di stallo per la cessione di Ballo-Touré

Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, ci sarebbe una fase di stallo per quanto riguarda la cessione del terzino rossonero Fodé Ballo-Touré .

Il Milan, infatti, aveva trovato l’accordo con il Fulham per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 4 milioni di euro ma l’ex difensore del Monaco non avrebbe ancora trovato l’intesa sull’ingaggio con il club inglese. Sullo sfondo resterebbe sempre il Bologna che vorrebbe il terzino in prestito con diritto di riscatto, una formula, però, non gradita ai rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan, è un mercato tra realtà ed ambizione >>>