Pulisic, riferimento di una stagione da dimenticare e da cui ripartire

Il Milan chiude la stagione di Serie A con una vittoria a San Siro per 2-0 contro il Monza di Alessandro Nesta, confermando l'ottavo posto in Serie A. Con questi tre punti, il Milan chiude il suo percorso con 63 punti in classifica. In una stagione negativa per i rossoneri, come si è potuto notare negli ultimi mesi dopo il mercato invernale per via di un clima sempre più teso tra i tifosi e la società, ecco che risalta la figura di Christian Pulisic.