Pugno duro alle curve: condanne storiche per i capi ultras di Milan e Inter

Le condanne: anni di carcere per i "Boss" delle curve

Il verdetto ha colpito duramente gli ex capi: Andrea Beretta per l'Inter e Luca Lucci per il Milan sono stati entrambi condannati a dieci anni di reclusione. Non sono gli unici ad aver ricevuto pene severe: Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord nerazzurra, è stato condannato a otto anni, mentre Daniele Cataldo, collaboratore di Lucci, ha ricevuto anch'egli dieci anni.