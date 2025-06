Primo Milan Junior Camp in Georgia, a Tbilisi: le parole di Massaro

Aperto a bambini e bambine dai 6 ai 15 anni, il Milan Junior Camp offre un’esperienza formativa unica basata sul Metodo Milan. Sotto la guida di allenatori rossoneri certificati, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella filosofia di allenamento rossonera, in un programma pensato per promuovere il divertimento, il lavoro di squadra e la crescita personale, in un ambiente sicuro, inclusivo e stimolante.

Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, ha commentato: “Siamo entusiasti di portare il progetto Milan Junior Camp in Georgia. Ogni occasione per condividere la nostra passione, i nostri valori e i nostri metodi di allenamento in nuovi Paesi è per noi motivo di grande orgoglio. Entrare in contatto con giovani appassionati di calcio ci consente di lasciare un segno positivo nel loro percorso sportivo e personale.”