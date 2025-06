Theo Hernández dal Milan all'Al-Hilal? Ecco cosa sta succedendo proprio ora

Theo Hernández può trasferirsi dal Milan all'Al-Hilal in questo calciomercato estivo. 'CM' fornisce in esclusiva gli ultimi aggiornamenti

Theo Hernández ha aperto al trasferimento dal Milan all'Al-Hilal in questa sessione estiva di calciomercato. Le indiscrezioni di ieri sul ripensamento del terzino sinistro rossonero rispetto ai 'no' di inizio giugno all'offerta del club di Riyadh hanno avuto uno sviluppo questa mattina. Lo ha riferito - in esclusiva - la redazione di 'calciomercato.com'.