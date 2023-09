Premio Gentlemen Fair Play, Baresi unico protagonista del Milan | News

Nella giornata di mercoledì 13 settembre si terrà la cerimonia del Premio Gentlemen Fair Play, durante la quale verranno premiati calciatori in attività e non, dirigenti ed allenatori. Per quanto riguarda il riconoscimento relativo alla Serie A sono ancora in corsa in quattro giocatori. La cosiddetta 'torretta d'oro di San Siro' finirà tra le mani di uno tra Nicolò Fagioli, Emil Audero,Lautaro Martinez e Giovanni Di Lorenzo.