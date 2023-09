Reijnders: “Orgoglioso di giocare al Milan. Sulle differenze con l’AZ…”

Se è più facile essere un giocatore del Milan che dell’AZ: "No, perché anche all’AZ sono stato convocato una volta. L’importante è quello che si dimostra in campo. Che sia all’AZ o al Milan, non dovrebbe essere importante".

Sul soprannome Power Reijnders: "Viene dai Power Rangers. Sì, ne hanno fatto qualcosa di bello. È un club molto bello in cui giocare a calcio, con molti tifosi, e sono molto orgoglioso di questo. Così come sono orgoglioso del fatto che sono riuscito a debuttare con l’Olanda. Questo è solo l’inizio: l’obiettivo è un posto da titolare e per questo devo dimostrare il mio valore nelle prossime sessioni di allenamento". LEGGI ANCHE: Il Milan ‘domina’, l’Inter rincorre. Ecco il derby dei follower

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.