Il Milan ‘domina’, l’Inter rincorre: ecco il derby dei follower

Siamo già in clima derby: Inter e Milan giocheranno sabato 16 settembre in una gara già importantissima. Non solo sul campo: nerazzurri e rossoneri si 'sfidano' anche sui social. Le due squadre milanesi sono molto seguite e hanno un alto numero di follower. La Gazzetta dello Sport ha effettuato una ricerca interessante proprio sul confronto dei numeri sul web di Milan e Inter.