Portogallo-Inghilterra U-21, Dalot ha giocato tutti i 90 minuti | News

Dalot, terzino del Milan, ha giocato tutti i 90 minuti nella gara vinta dal suo Portogallo contro l'Inghilterra nel match degli europei U-21

Nella seconda giornata del campionato Europeo Under 21, il Portogallo ha vinto contro l'Inghilterra per due a zero grazie alle reti di Dany Mota e Francisco Trincao su rigore. Tra le fila dei lusitani, spicca la buona prestazione del terzino del Milan Diogo Dalot, il quale ha giocato tutti i novanta minuti del match. A proposito intanto di calciomercato: è sfida con Juve e Napoli per un talento classe 2002.