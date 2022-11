Portogallo-Ghana, Leao entra e segna pochi istanti dopo | News

Primo gol con la maglia della nazionale portoghese per Rafael Leao. L'attaccante del Milan è entrato al 77esimo minuto nel corso del secondo tempo di Portogallo-Ghana e ha trovato la rete tre minuti dopo il suo ingresso in campo. Poca pressione per Leao, che ha subito messo la firma sul tabellino consentendo ai lusitani di condurre momentaneamente 3-1 sul Ghana. Milan, arriva Ziyech a gennaio? Lui non smentisce.