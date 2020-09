PM – Infortunio Ibrahimovic ci sarà in Europa League? Ecco le sue condizioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stanno destando preoccupazioni le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Oggi si è parlato di “infortunio” accorso al campione svedese, tanto da fargli saltare l’amichevole (l’ultima dell’estate) contro il Brescia a Milanello. Il motivo dell’assenza è stato, ufficialmente, un trauma contusivo alla gamba destra.

C’è il rischio che Ibrahimovic possa saltare la partita contro lo Shamrock Rovers di giovedì sera? Al momento, secondo le ultime indiscrezioni in nostro possesso, non c’è pericolo che non venga convocato. Anzi, dovrebbe partire insieme a tutta la squadra. Per il Milan sarà l’esordio ufficiale nella stagione 2020/2021, nonché il primo preliminare dei tre che i rossoneri dovranno affrontare per accedere ai gironi d’Europa League.

Dunque per questo motivo c’è bisogno della presenza di Ibra, che sia in campo o meno, non è l’assoluta priorità. C’è una stagione intera da affrontare, siamo solo all’inizio, e sarebbe giusto non rischiare Ibra dal primo minuto a nostro avviso (se non sarà al massimo della condizione). Non bisognerà sottovalutare l’impegno, ma l’assenza in campo (eventuale) dello svedese non può pregiudicare la prestazione di alto livello che il Milan ha il dovere e l’obbligo di fare.

Ibrahimovic potrebbe anche essere escluso, in via precauzionale, dall’11 titolare in Shamrock Rovers-Milan. Sarà a disposizione della squadra, la inciterà eventualmente dalla panchina, e solo in casi di particolare “emergenza” verrebbe chiamato in causa da Stefano Pioli.

Il titolare potrebbe essere Lorenzo Colombo (come successo nell’ultima amichevole contro il Brescia). Mancano ancora cinque giorni alla sfida, e dunque ci sarà tempo per capire chi potrebbe, eventualmente, essere il sostituto di Ibra. La squalifica di Rebic (per tre giornate) e l’infortunio di Leao, complicano un po’ le cose. Staremo a vedere.

