Milan-Brescia 3-1: gol e highlights | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – (Fonte acmilan.com) – Quarta e ultima amichevole del pre-campionato per il Milan, le prove generali verso la prima gara ufficiale della nuova stagione. A Milanello è cambiato l’avversario, il Brescia, ma non il verdetto finale: vincono i rossoneri, finora protagonisti di un percorso netto in questa estate, bravi a imporsi 3-1 grazie ai gol di Kessie, Colombo e Castillejo (VIDEO IN ALTO).

La squadra di Mister Pioli, in campo con il classico 4-2-3-1, sotto gli occhi della dirigenza, ha aggiunto condizione e convinzione alla propria preparazione, affrontando l’impegno con serietà e brillantezza. Buona la prestazione, importante aver segnato tanto; forse, come unica nota negativa, non essere riusciti a mantenere la porta inviolata.

Da sottolineare, in particolare, i numeri aggiornati di Colombo e Castillejo, attualmente i miglior marcatori milanisti a quota tre. E poi un’altra grande prova di Davide Calabria, come gli esordi di Sandro Tonali e Ciprian Tătărușanu. Un ottimo biglietto da visita verso l’esordio in Europa League, appuntamento imminente e già decisivo: giovedì 17 settembre, alle 20.00, il Milan sarà di scena a Dublino, a domicilio dello Shamrock Rovers, per giocarsi la qualificazione diretta al terzo turno preliminare di coppa.

PRIMO TEMPO – I rossoneri muovono palla e gestiscono il possesso, però faticano a creare occasioni: nella fase iniziale, da segnalare solo un colpo di testa impreciso di Kjær (5′). All’improvviso il Brescia va a un passo dal bersaglio con Ayé (21′), che approfitta di un errore nel retropassaggio di Hernández ma calcia fuori a porta spalancata.

Al 25′ è Saelemaekers ad andare vicino al gol, spizzando la traversa dopo aver girato al volo di mancino il cross di Calabria. Cresce il Diavolo in pericolosità: al 28′ slalom in area di Castillejo, fermato quasi a botta sicura; al 37′ recupero alto di Colombo, che si gira senza inquadrare lo specchio. Poi, al 40′ Kessie la sblocca, puntuale e preciso a deviare di testa il corner di Çalhanoğlu. Duplice fischio: 1-0.

SECONDO TEMPO – In avvio di ripresa arriva subito il raddoppio, firmato da Colombo il quale, al 49′, la mette di caparbietà alle spalle di Andrenacci dopo un batti e ribatti. Conclusioni anche per Çalhanoğlu e Saelemaekers, non va. La nuova rete è nell’aria, ci pensa Castillejo al 61′, su assist di Calabria, agile a fintare il tiro e a trovare l’angolino, grazie all’aiuto del palo interno, col piede debole.

Al 69′ Kessie sfiora la doppietta allo stesso modo del vantaggio, stavolta mandando a lato. Partita in ghiaccio, anche se al 74′ le Rondinelli riescono ad accorciare le distanze: Ghezzi raccoglie la respinta di Tătărușanu e lo supera da pochi passi. All’86’ botta di Tonali dal limite e pallone alto non di molto. Triplice fischio: 3-1.

