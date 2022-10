Pioli, contro il Verona la presenza numero 150 sulla panchina del Milan

Sarà una partita importante per entrambe le squadre. Il Milan vorrà riscattare la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, il Verona vuole ripartire forte con la guida del nuovo allenatore Salvatore Bocchetti. Questioni di campo a parte, sarà una gara significativa anche per Stefano Pioli, il quale taglierà il traguardo delle 150 presenze sulla panchina rossonera. La Lega Serie A, attraverso il proprio profilo Twitter, ha celebrato così l'allenatore del Milan: "segnerà il 150° incontro di Stefano Pioli al comando del Milan (in tutte le competizioni); l'ottavo allenatore rossonero a farlo". Il Milan lavora a fari spenti: contatti recenti per Diego Moreira del Benfica. Le ultime news