Pioli su Castillejo: “Non può che crescere, si parla troppo poco di lui”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Roma, si è detto più che soddisfatto dalle prestazione di Samu Castillejo. Il mister rossonero, inoltre, rivendica più attenzione mediatica verso il suo giocatore. Queste le sue dichiarazioni: “Sa abbinare qualità a quantità, non so perché se ne parli così poco. Lui non può che crescere, perché col Lecce è stata la sua partita, così come Theo Hernandez”.

