Il Milan dovrebbe fare come il Napoli con la decisione di prendere Mazzarri o come il Real Madrid? L'analisi del nostro Stefano Bressi

Il Milan con Stefano Pioli dovrebbe fare come il Napoli, arrivato ad esonerare Rudi Garcia per prendere Walter Mazzarri? Oppure come il Real Madrid, che ha allontanato il preparatore fisico per i troppi infortuni? Ecco l'analisi del nostro Stefano Bressi, nel video qui sotto.